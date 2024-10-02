Инфографика

Здравствуйте! Меня зовут Ольга и я сертифицированный специалист по дизайну карточек на маркетплейсах📚
Хотите поднять охват продаж, но совершенно нет времени заниматься оформлением карточек товаров ?
❗Тогда Вы попали по нужному адресу!❗
✅ Делаю продающие карточки для WILDBERRIES и OZON💸
✅ Провожу тщательный анализ конкурентов🕵️
✅ Быстрые сроки🕑
✅ Качественное выполнение ⚠️
✅ Приятные цены😺
✅Учитываю все Ваши пожелания💕
✅ Первых 3 правки БЕСПЛАТНО
Для связи со мной и более подробной информации напишите t.me/igorevna_infografika