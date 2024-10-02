Инфографика

Здравствуйте! Меня зовут Ольга и я сертифицированный специалист по дизайну карточек на маркетплейсах📚



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❗Тогда Вы попали по нужному адресу!❗



✅ Делаю продающие карточки для WILDBERRIES и OZON💸

✅ Провожу тщательный анализ конкурентов🕵️

✅ Быстрые сроки🕑

✅ Качественное выполнение ⚠️

✅ Приятные цены😺

✅Учитываю все Ваши пожелания💕

✅ Первых 3 правки БЕСПЛАТНО



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