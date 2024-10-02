Инфографика

Добавлена
7 месяцев назад
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Здравствуйте! Меня зовут Ольга и я сертифицированный специалист по дизайну карточек на маркетплейсах📚

Хотите поднять охват продаж, но совершенно нет времени заниматься оформлением карточек товаров ?

❗Тогда Вы попали по нужному адресу!❗

✅ Делаю продающие карточки для WILDBERRIES и OZON💸
✅ Провожу тщательный анализ конкурентов🕵️
✅ Быстрые сроки🕑
✅ Качественное выполнение ⚠️
✅ Приятные цены😺
✅Учитываю все Ваши пожелания💕
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