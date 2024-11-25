Инфографика

Всем привет, меня зовут Алеся👋
✨Помогу привлечь потенциальных покупателей и увеличить продажи✨
📌 Продающий и индивидуальный дизайн, который точно зацепит покупателя.
📌Всегда на связи с Вами.
📌Индивидуальный подход к каждому клиенту.
📌Доступные цены и короткие сроки.
📌Работаю по ТЗ и без него.
📌Срок выполнения 1-3 дня.
‼️Работаю по предоплате 50%‼️
Мои работы, а также прайс можно посмотреть по ссылке https://t.me/infografika_TSAREVICH
✍️По всем вопросам и для заказа пишите мне @alesatsarevich 📩
Буду рада сотрудничеству с Вами🤗