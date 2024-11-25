Инфографика

Всем привет, меня зовут Алеся👋

✨Помогу привлечь потенциальных покупателей и увеличить продажи✨

📌 Продающий и индивидуальный дизайн, который точно зацепит покупателя.

📌Всегда на связи с Вами.

📌Индивидуальный подход к каждому клиенту.

📌Доступные цены и короткие сроки.

📌Работаю по ТЗ и без него.

📌Срок выполнения 1-3 дня.

‼️Работаю по предоплате 50%‼️

Мои работы, а также прайс можно посмотреть по ссылке https://t.me/infografika_TSAREVICH

✍️По всем вопросам и для заказа пишите мне @alesatsarevich 📩

Буду рада сотрудничеству с Вами🤗