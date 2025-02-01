Инфографика

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Создание изображений для карточек маркетплейсов (Wildberries, Ozon, ЯМ и тд)

1. Анализ товара и конкурентов: изучение особенностей продукта, его преимуществ и анализ карточек товаров конкурентов для выделения среди них.

2. Разработка концепции дизайна: создание уникального дизайна, соответствующего стилю бренда и эффективно представляющего преимущества товара.

3. Создание привлекательной инфографики: добавление графических элементов, демонстрирующих характеристики и преимущества товара.

4. Адаптация под требования маркетплейсов: разработка карточек, соответствующих требованиям разных площадок.

5. Корректировки и доработки: предоставление возможности вносить изменения в дизайн и текст карточек.