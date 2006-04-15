Инфографика

✨ Привет! Я – графический дизайнер, и моя специализация – оформление карточек товаров для маркетплейсов. Если вам нужен стильный, продающий визуал, который выделит ваш товар среди конкурентов, я готова помочь!
💰 Стоимость:
🔹 Первая карточка – 450₽
🔹 Каждая следующая – 400₽
📌 Почему стоит выбрать меня?
✅ Продуманный дизайн, подчёркивающий сильные стороны товара
✅ Чёткая структура и акценты, которые помогают привлечь внимание
✅ Индивидуальный подход, чтобы дизайн соответствовал вашему бренду
T.g: kst5kst