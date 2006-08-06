«Инфографика — ваш секрет эффективной коммуникации

Сложные отчёты, сухие статистики и многостраничные инструкции часто остаются без внимания. Я помогу вам:

✅ Визуализировать данные так, чтобы их сразу поняли,

✅ Подчеркнуть преимущества вашего продукта или услуги,

✅ Сделать контент viral-френдли — инфографику охотнее сохраняют и делятся.

Работаю с бизнес-аналитикой, образовательными проектами и маркетингом. Примеры и условия — в ответ на ваш запрос!»

Работаю в Figma, по необходимости использую нейросети.