Инфографика, дизайн

Я сертифицированный графический дизайнер маркетплейсов WB и OZON.
Я помогу Вам :
✅ Выделиться среди конкурентов
✅ Поднять вашу карточку товара в ТОП
✅ Увеличить продажи
✅ Привлечь внимание покупателя
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА :
1⃣ Фото вашего товара в хорошем качестве (формат JPG или PNG)
2⃣ Информация о товаре (характеристика, свойства, способы применения и тп.) Всё, что вы хотите видеть в карточке товара
3⃣ Ваши пожелания к цветовой гамме, оформлению
4⃣ Примеры понравившихся работ (необязательно)
ЧТО ВХОДИТ В МОЮ РАБОТУ :
1⃣ Анализ конкурентов
2⃣ Цветокоррекция и улучшение фото
3⃣ Добавление инфографики
4⃣ Подбор шрифтов, замена фона
5⃣ Работа по вашим пожеланиям
6⃣ Правки по итогу работы
Скидка на ПЕРВЫЙ заказ - 10% 🔥