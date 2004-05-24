Инфографика, дизайн

Я сертифицированный графический дизайнер маркетплейсов WB и OZON.

Я помогу Вам :

✅ Выделиться среди конкурентов

✅ Поднять вашу карточку товара в ТОП

✅ Увеличить продажи

✅ Привлечь внимание покупателя

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА :

1⃣ Фото вашего товара в хорошем качестве (формат JPG или PNG)

2⃣ Информация о товаре (характеристика, свойства, способы применения и тп.) Всё, что вы хотите видеть в карточке товара

3⃣ Ваши пожелания к цветовой гамме, оформлению

4⃣ Примеры понравившихся работ (необязательно)

ЧТО ВХОДИТ В МОЮ РАБОТУ :

1⃣ Анализ конкурентов

2⃣ Цветокоррекция и улучшение фото

3⃣ Добавление инфографики

4⃣ Подбор шрифтов, замена фона

5⃣ Работа по вашим пожеланиям

6⃣ Правки по итогу работы

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