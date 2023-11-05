Инфографика/ Дизайн для Wildberries

Добрый день. Меня зовут Анастасия.

Я занимаюсь оформлением карточек товаров для маркетплейсов Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Авито.

Дизайн карточек товара разрабатываю исходя из ваших пожеланий, а так же с учетом особенностей человеческого восприятия и опираясь на портрет целевой аудитории.

- Работаю в Figma, Photoshop.

- Работаю до полного утверждения.

- Срок выполнения работы 1-3 дня.