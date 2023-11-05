Инфографика/ Дизайн для Wildberries
Дизайн продукции
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Меня зовут Анастасия.
Я занимаюсь оформлением карточек товаров для маркетплейсов Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Авито.
Дизайн карточек товара разрабатываю исходя из ваших пожеланий, а так же с учетом особенностей человеческого восприятия и опираясь на портрет целевой аудитории.
- Работаю в Figma, Photoshop.
- Работаю до полного утверждения.
- Срок выполнения работы 1-3 дня.