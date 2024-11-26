Инфографика / дизайн карточек для маркетплейсов
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5 месяцев назад
Привет!
Меня зовут Кристина. Я – дизайнер инфографики / карточек для маркетплейсов.
Помогу создать для вас продающие карточки товаров, которые будут:
✅Яркими и запоминающимися
✅Привлекать внимание покупателей
✅Увеличивать продажи
Для меня всегда на первом месте пожелания клиента и его требования.
Выполняю оптовые заказы со скидкой.
Работаю качественно и соблюдаю все сроки.
Ищу индивидуальный подход к каждому заказчику.
Буду рaдa cоздать для Вас Инфографику для маркетплейсов 🥰!