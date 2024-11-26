Инфографика / дизайн карточек для маркетплейсов

Привет!

Меня зовут Кристина. Я – дизайнер инфографики / карточек для маркетплейсов.

Помогу создать для вас продающие карточки товаров, которые будут:

✅Яркими и запоминающимися

✅Привлекать внимание покупателей

✅Увеличивать продажи

Для меня всегда на первом месте пожелания клиента и его требования. Выполняю оптовые заказы со скидкой. Работаю качественно и соблюдаю все сроки. Ищу индивидуальный подход к каждому заказчику.

Буду рaдa cоздать для Вас Инфографику для маркетплейсов 🥰!