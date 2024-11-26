Инфографика / дизайн карточек для маркетплейсов

Добавлена
5 месяцев назад
нет просмотров
АВИТО 1.jpg
АВИТО 2.jpg
АВИТО 3.jpg

Привет!

Меня зовут Кристина. Я – дизайнер инфографики / карточек для маркетплейсов.

Помогу создать для вас продающие карточки товаров, которые будут:
✅Яркими и запоминающимися
✅Привлекать внимание покупателей
✅Увеличивать продажи

  1. Для меня всегда на первом месте пожелания клиента и его требования.

  2. Выполняю оптовые заказы со скидкой.

  3. Работаю качественно и соблюдаю все сроки.

  4. Ищу индивидуальный подход к каждому заказчику.

Буду рaдa cоздать для Вас Инфографику для маркетплейсов 🥰!