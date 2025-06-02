Инфографика, дизайн карточек товаров на маркетплейсах

Делаю дизайн карточек товаров на WB/OZON.

Помогаю брендам выгодно представить продукты, подчеркнуть их преимущества и повысить конверсию за счет четкой визуальной подачи информации. Мои работы сочетают стильный дизайн, понятную структуру и акцент на ключевых характеристиках товара — всё для того, чтобы покупатель быстро и легко принимал решение о покупке. Знаю базу и что нравится людям, как зацепить внимание. Анализирую конкурентов и делаю выигрышный дизайн.