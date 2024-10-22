Інфографіка для маркетплейсів

Хочете підвищити свої продажі?

Зверніть увагу на те, що робить ваш товар помітним серед конкурентів! Перше фото вашого товару – це перше враження, яке отримує покупець.

Від цього залежить, чи затримається він на вашій пропозиції, чи швидко перейде до наступного продукту.

Чи знаєте ви, що інфографіка може підвищити продажі на 30%?

Не варто обмежуватись звичайним білим фоном.

Сьогодні важливо використовувати інфографіку та яскравий дизайн, які привертають увагу та зацікавлюють користувача вашим продуктом.

Унікальне і креативне представлення вашого товару може стати тією деталею, яка виділить вас серед численних конкурентів.

Якщо ви зацікавлені в підвищенні продажів і хочете привернути увагу до своїх товарів, перегляньте моє портфоліо.

Я пропоную створення якісної та привабливої інфографіки, яка допоможе зробити ваш продукт більш помітним!

Зв’яжіться зі мною сьогодні, щоб обговорити, як ми разом зможемо підвищити ваші продажі!

Чекаю на вашу відповідь!

Дякую за увагу!

Мое портфоліо ⬇️⬇️⬇️

https://www.behance.net/gallery/209572899/portfolo-%28-nfografka-dlja-makketplejsv-%29