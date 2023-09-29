Инфографика для маркетплейсов
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, меня зовут Полина, я - дизайнер инфографики.
⭐️ Работаю качественно, быстро и с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
⭐️ В каждом товаре вижу эстетику и передаю нужные "эмоции" от товара потенциальному покупателю.
⭐️Карточки товара будут готовы через 1 - 2 дня. От вас потребуется только фото товара, преимущества и желаемый стиль выполнения.
⭐️Стоимость одного фото с инфографикой - 300 рублей. В эту стоимость входит: отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и ваши правки.