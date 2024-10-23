Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Альбина, я дизайнер ИНФОГРАФИКИ.







ПОМОГУ РАЗРАБОТАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ И ПРОДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН КАРТОЧКИ ВАШЕГО ТОВАРА КОТОРЫЙ:



-Привлечет внимание покупателей



-Расскажет о преимуществах вашего товара



-Выделит среди конкурентов



-Поднимет карточку в поисковой выдачи маркетплейсов



-Повысит кликабельность



-Увеличит продажи



ОТ ВАС НУЖНО:



-техническое задание и преимущества вашего товара



-фотографии товара в хорошем качестве



-цветовая гамма



-примеры инфографики, которая вам нравится



ДИЗАЙН КАРТОЧЕК ТОВАРОВ:



1-10 шт от 300₽/шт





10-30 шт от 250₽/шт





30-50 шт от 200₽/шт





50шт и более - от 200р/шт





Окончательная цена зависит от сложности макета, рассчитываю индивидуально





❗❗ Предоплата 70-100%❗❗



Внесение поправок до 3-х раз бесплатно



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