Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Альбина, я дизайнер ИНФОГРАФИКИ.
ПОМОГУ РАЗРАБОТАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ И ПРОДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН КАРТОЧКИ ВАШЕГО ТОВАРА КОТОРЫЙ:
-Привлечет внимание покупателей
-Расскажет о преимуществах вашего товара
-Выделит среди конкурентов
-Поднимет карточку в поисковой выдачи маркетплейсов
-Повысит кликабельность
-Увеличит продажи
ОТ ВАС НУЖНО:
-техническое задание и преимущества вашего товара
-фотографии товара в хорошем качестве
-цветовая гамма
-примеры инфографики, которая вам нравится
ДИЗАЙН КАРТОЧЕК ТОВАРОВ:
1-10 шт от 300₽/шт
10-30 шт от 250₽/шт
30-50 шт от 200₽/шт
50шт и более - от 200р/шт
Окончательная цена зависит от сложности макета, рассчитываю индивидуально
❗❗ Предоплата 70-100%❗❗
Внесение поправок до 3-х раз бесплатно
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