Инфографика для маркетплейсов

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6 месяцев назад
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Здравствуйте, меня зовут Альбина, я дизайнер ИНФОГРАФИКИ.



ПОМОГУ РАЗРАБОТАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ И ПРОДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН КАРТОЧКИ ВАШЕГО ТОВАРА КОТОРЫЙ:

-Привлечет внимание покупателей

-Расскажет о преимуществах вашего товара

-Выделит среди конкурентов

-Поднимет карточку в поисковой выдачи маркетплейсов

-Повысит кликабельность

-Увеличит продажи

ОТ ВАС НУЖНО:

-техническое задание и преимущества вашего товара

-фотографии товара в хорошем качестве

-цветовая гамма

-примеры инфографики, которая вам нравится

ДИЗАЙН КАРТОЧЕК ТОВАРОВ:

1-10 шт от 300₽/шт


10-30 шт от 250₽/шт


30-50 шт от 200₽/шт


50шт и более - от 200р/шт


Окончательная цена зависит от сложности макета, рассчитываю индивидуально


❗❗ Предоплата 70-100%❗❗

Внесение поправок до 3-х раз бесплатно

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