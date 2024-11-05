Инфографика для маркетплейсов

Привет! Я — дизайнер инфографики для маркетплейсов, помогу вашему товару выделиться среди конкурентов
Что получите:
Эффективную инфографику, адаптированную под требования платформ. Я сделаю так, чтобы ваши товары привлекали внимание, подчеркивали ключевые преимущества и увеличивали продажи.
Подбор стильного и современного дизайна под ваш бренд
Индивидуальный подход к каждому проекту
Сжатые сроки выполнения работ (1-3 дня)
Чтобы выполнить ваш заказ от вас потребуется:
Фото товара в хорошем качестве (если нет, помогу найти через специальные платформы)
Готовое ТЗ (Основные характеристики и преимущества товара, на которые нужно сделать акцент)
Если нет ТЗ, не расстраивайтесь, этим я тоже займусь сама (обязательно по согласованию)
Ваши пожелания по стилю, цвету, оформлению, можно карточки конкурентов для примера