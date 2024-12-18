Инфографика для маркетплейсов

Всем привет! Давайте знакомиться!
Меня зовут Екатерина - я квалифицированный дизайнер по ИНФОГРАФИКЕ.
Создаю карточки товаров для маркетплейсов ( ВБ, Озон и т.д.)
Так же я могу провести для вашего товара ИИ-фотосессию.
Что это значит ➡️ у вас есть фото одежды на белом фоне, но нет свободного бюджета на то, что бы отснять это на модели ➡️ присылаете свой материал, а я сделаю так, что бы эта вещь сверкала на модели.
Круто??? Конечно!!!
Добро пожаловать в мир инфографики!!!
Мое портфолио https://t.me/+hAtSjFdNqd40MTUy