Инфографика для маркетплейсов

Всем привет! Давайте знакомиться!

Меня зовут Екатерина - я квалифицированный дизайнер по ИНФОГРАФИКЕ.

Создаю карточки товаров для маркетплейсов ( ВБ, Озон и т.д.)

Так же я могу провести для вашего товара ИИ-фотосессию.

Что это значит ➡️ у вас есть фото одежды на белом фоне, но нет свободного бюджета на то, что бы отснять это на модели ➡️ присылаете свой материал, а я сделаю так, что бы эта вещь сверкала на модели.

Круто??? Конечно!!!

Добро пожаловать в мир инфографики!!!

Мое портфолио https://t.me/+hAtSjFdNqd40MTUy