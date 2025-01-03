Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я – дизайнер инфографики. Имеется сертификат об обучение "Дизайнер инфографики для маркетплейсов". Работаю качественно и быстро. Готовые карточки товара будут вам предоставлены в течении 1-2 дней. От Вас потребуется совсем немного информации о своем товаре. Благодаря моей инфографике ваш товар будет выделятся, повысится кликабельность, популярность и продажи.