Инфографика для маркетплейсов

Добрый день! Меня зовут Дарья, я действующий дизайнер маркетплейсов WB и OZON💜💙
Помогу вам в создании уникального, цепляющего дизайна Вашего товара, который выделит Вас среди конкурентов и принесет большие продажи💵
В МОЮ РАБОТУ ВХОДИТ:
- перед началом работы провожу анализ Ваших конкурентов, на основе которого сделаю карточку более востребованной
- добавление инфографики на карточки товара
- работа со всеми Вашими пожеланиями
- бесплатные правки
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКАЗА:
- название товара
- фото товара в хорошем качестве
- если товар есть на маркетплейсе, то артикул
- информация о товаре (характеристики, описание, свойства, способы применения и т.д.)
- Ваши пожелания по цветовой гамме, расположению и т.д.
- примеры понравившихся работ (при наличии таковых).
❗️Перед началом работы все Ваши пожелания я уточняю детально и только после этого приступаю к работе.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
1-3 дня.
Всё зависит от количества карточек, их сложности и моей загруженности.
ПРАЙС:
• главный слайд 400₽/шт.
• последующие слайды 350₽/шт.
• слайд с размерной сеткой 400₽/шт.
• анимационная обложка 500₽/шт.
• rich-контент 500₽/блок.
• срочный заказ 500₽/шт.
🤍Окончательная стоимость зависит от сложности работы, количества карточек и правок.
🤍На первый заказ действует скидка -5%.
🤍Работаю по предоплате 50-100%.