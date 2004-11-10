Инфографика для маркетплейсов

Добрый день! Меня зовут Дарья, я действующий дизайнер маркетплейсов WB и OZON💜💙

Помогу вам в создании уникального, цепляющего дизайна Вашего товара, который выделит Вас среди конкурентов и принесет большие продажи💵

В МОЮ РАБОТУ ВХОДИТ:

- перед началом работы провожу анализ Ваших конкурентов, на основе которого сделаю карточку более востребованной

- добавление инфографики на карточки товара

- работа со всеми Вашими пожеланиями

- бесплатные правки

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКАЗА:

- название товара

- фото товара в хорошем качестве

- если товар есть на маркетплейсе, то артикул

- информация о товаре (характеристики, описание, свойства, способы применения и т.д.)

- Ваши пожелания по цветовой гамме, расположению и т.д.

- примеры понравившихся работ (при наличии таковых).

❗️Перед началом работы все Ваши пожелания я уточняю детально и только после этого приступаю к работе.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1-3 дня.

Всё зависит от количества карточек, их сложности и моей загруженности.

ПРАЙС:

• главный слайд 400₽/шт.

• последующие слайды 350₽/шт.

• слайд с размерной сеткой 400₽/шт.

• анимационная обложка 500₽/шт.

• rich-контент 500₽/блок.

• срочный заказ 500₽/шт.

🤍Окончательная стоимость зависит от сложности работы, количества карточек и правок.

🤍На первый заказ действует скидка -5%.

🤍Работаю по предоплате 50-100%.