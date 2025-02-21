Инфографика для маркетплейсов

Добрый день! Я предлагаю профессиональные услуги по разработке инфографики, которая сделает ваши товары неотразимыми! 💥 Визуализируйте свои данные так, чтобы они запоминались, а уникальный и стильный дизайн подчеркнет особенности вашего бизнеса. 🎨
Преимущества работы со мной:
- Соблюдение сроков: ваши заказы будут выполнены вовремя ⏰
- Учет всех ваших пожеланий: каждый элемент будет создан с учетом ваших предпочтений 📝
- Высокое качество: я обеспечу первоклассный результат 🌟
- Быстрая реакция на замечания: любые правки будут внесены мгновенно ⚡️
Чтобы заказать инфографику, просто предоставьте:
1. Фото товара 📸
2. Ваши пожелания по дизайну и цветовой гамме (примеры приветствуются) 🎨
3. Текст для карточек 🖊
Цены на услуги:
- Главный слайд – всего 300 рублей 💰
- Остальные слайды – всего 250 рублей 💵
- При заказе от 10 слайдов — все по 250 рублей 💴
Срок выполнения заказа – от 1 до 3 дней в зависимости от объема работы. ⏱️