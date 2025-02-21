Инфографика для маркетплейсов

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2 месяца назад
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Добрый день! Я предлагаю профессиональные услуги по разработке инфографики, которая сделает ваши товары неотразимыми! 💥 Визуализируйте свои данные так, чтобы они запоминались, а уникальный и стильный дизайн подчеркнет особенности вашего бизнеса. 🎨

Преимущества работы со мной:

- Соблюдение сроков: ваши заказы будут выполнены вовремя ⏰

- Учет всех ваших пожеланий: каждый элемент будет создан с учетом ваших предпочтений 📝

- Высокое качество: я обеспечу первоклассный результат 🌟

- Быстрая реакция на замечания: любые правки будут внесены мгновенно ⚡️

Чтобы заказать инфографику, просто предоставьте:

1. Фото товара 📸

2. Ваши пожелания по дизайну и цветовой гамме (примеры приветствуются) 🎨

3. Текст для карточек 🖊

Цены на услуги:

- Главный слайд – всего 300 рублей 💰

- Остальные слайды – всего 250 рублей 💵

- При заказе от 10 слайдов — все по 250 рублей 💴

Срок выполнения заказа – от 1 до 3 дней в зависимости от объема работы. ⏱️