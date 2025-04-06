Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйтеменя зовут Кристина, я - сертифицированный дизайнер инфографики для маркетплейсов.



Я создам для Вас продающую и уникальную карточку для Wildberries/Ozon/Яндекс маркет, которая будет поднимать ваш товар выше конкурентов!

Также предлагаю Вам услуги по созданию логотипов и баннеров для компаний на WB/Ozon.



В дизайн входит:

Создание индивидуального дизайна, смыслового наполнения.

Обработка фото (цветокоррекция, удаление, замена фона, кадрирование, улучшение качества, перекрашивание обьектов в другой цвет, уменьшение, увеличение обьекта и тд.)

Подборка фото и элементов.

Анализ целевой аудитории, конкуренитов и отзывов.



Для выполнения заказа, от Вас потребуется:

Фото товара. (оказываю помощь в поиске или подборе если фото нет)

Пожелания по оформлению, цветовому решению и стилю.

Ссылка на карточку товара (если есть).

Техническое задание с текстом (если есть).



Стоимость:

- Цена за слайд - 300 рублей.

- При заказе от 10 слайдов скидка 10% на весь заказ

- Ценность видеообложки любой сложности - 500 рублей.

- Все правки БЕСПЛАТНО



СРОКИ - 1-3 дней. Исходя из моей загруженности.

Работаю по предоплате 50% быстро, качественно и с учетом Ваших пожеланий!



Пишите, буду рада сотрудничеству!