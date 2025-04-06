Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйтеменя зовут Кристина, я - сертифицированный дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Я создам для Вас продающую и уникальную карточку для Wildberries/Ozon/Яндекс маркет, которая будет поднимать ваш товар выше конкурентов!
Также предлагаю Вам услуги по созданию логотипов и баннеров для компаний на WB/Ozon.
В дизайн входит:
Создание индивидуального дизайна, смыслового наполнения.
Обработка фото (цветокоррекция, удаление, замена фона, кадрирование, улучшение качества, перекрашивание обьектов в другой цвет, уменьшение, увеличение обьекта и тд.)
Подборка фото и элементов.
Анализ целевой аудитории, конкуренитов и отзывов.
Для выполнения заказа, от Вас потребуется:
Фото товара. (оказываю помощь в поиске или подборе если фото нет)
Пожелания по оформлению, цветовому решению и стилю.
Ссылка на карточку товара (если есть).
Техническое задание с текстом (если есть).
Стоимость:
- Цена за слайд - 300 рублей.
- При заказе от 10 слайдов скидка 10% на весь заказ
- Ценность видеообложки любой сложности - 500 рублей.
- Все правки БЕСПЛАТНО
СРОКИ - 1-3 дней. Исходя из моей загруженности.
Работаю по предоплате 50% быстро, качественно и с учетом Ваших пожеланий!
Пишите, буду рада сотрудничеству!