Инфографика для маркетплейсов. Дизайн карточек товаров
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4 месяца назад
Привет, я Аня!
Сделаю карточки для маркетплейсов такие как: Wildberries, Ozon.
Понимаю, что карточка товара - это не просто картинка, а маркетинговый инструмент, позволяющий увеличить доход
Поэтому и разрабатываю дизайн-концепцию, основываясь на:
- анализе конкурентов
-анализе целевой аудитории
- грамотном построении привлекающей композиции
Нужно для заказа:
Для работы от Вас мне нужно ТЗ (техническое задание)
Фото товара в хорошем качестве
Краткое описание товара, ссылка на товар (если есть)
Примеры работ, которые нравятся и не нравятся (если есть)
Предпочтение по дизайну (если есть)