Инфографика для маркетплейсов. Дизайн карточек товаров

Привет, я Аня!

Сделаю карточки для маркетплейсов такие как: Wildberries, Ozon.

Понимаю, что карточка товара - это не просто картинка, а маркетинговый инструмент, позволяющий увеличить доход

Поэтому и разрабатываю дизайн-концепцию, основываясь на:

- анализе конкурентов

-анализе целевой аудитории

- грамотном построении привлекающей композиции

Нужно для заказа:

Для работы от Вас мне нужно ТЗ (техническое задание)

Фото товара в хорошем качестве

Краткое описание товара, ссылка на товар (если есть)

Примеры работ, которые нравятся и не нравятся (если есть)

Предпочтение по дизайну (если есть)