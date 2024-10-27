Инфографика для маркетплейсов OZON, Wildberries

📝ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:

1️⃣. Фото вашего товара в хорошем качестве ( в формате JPG или PNG)

2️⃣. Информация по вашему товару ( характеристики, свойства, способы применения и тд.)Все, что хотите видеть на своих карточках.

3️⃣. Ваши пожелания по цветовой гамме, расположению,оформлению и тд.

4️⃣. Примеры понравившихся работ (если есть).

💫ЧТО ВХОДИТ В МОЮ РАБОТУ:

1. Анализ карточек товара ваших конкурентов.

2. Создание индивидуального дизайна.

3. Работа по вашим пожеланиям.

4. Правки по итогу работы.