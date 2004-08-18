Инфографика для маркетплейсов. ( Willdberiies )

Инфографика может помочь графическим способом понятно и наглядно передать информацию.

Создам яркие и выделяющиеся карточки, которые поднимут вам продажи на маркетплейсах .

Почему именно я:

1. Изучаю ваш товар и другие карточки конкурентов

2. Делаю каждый заказ уникальным, без шаблонов

3. Работаю, а также вношу правки до того, пока результат вас не устроит

4. Все поправки выполняю быстро и бесплатно (в пределах разумного)

5. Обрабатываю ваш товар, если он в плохом качестве

В стоимость заказа входит:

1. Разработка дизайна карточки

2. Постановка инфографики

3. Обработка и ретушь товара

4. Бесплатные правки

Нужно для заказа:

1. Какой у Вас товар?

2. Количество карточек на один товар?

3. Ссылки на примеры (если есть)

4. Фотографии товара

5. Тезисы к фотографиям (если их нет, то выбираем доп.)

6. Заголовок для главной карточки

Площадка: Wildberries