Инфографика для маркетплейсов. ( Willdberiies )
Инфографика может помочь графическим способом понятно и наглядно передать информацию.
Создам яркие и выделяющиеся карточки, которые поднимут вам продажи на маркетплейсах .
Почему именно я:
1. Изучаю ваш товар и другие карточки конкурентов
2. Делаю каждый заказ уникальным, без шаблонов
3. Работаю, а также вношу правки до того, пока результат вас не устроит
4. Все поправки выполняю быстро и бесплатно (в пределах разумного)
5. Обрабатываю ваш товар, если он в плохом качестве
В стоимость заказа входит:
1. Разработка дизайна карточки
2. Постановка инфографики
3. Обработка и ретушь товара
4. Бесплатные правки
Нужно для заказа:
1. Какой у Вас товар?
2. Количество карточек на один товар?
3. Ссылки на примеры (если есть)
4. Фотографии товара
5. Тезисы к фотографиям (если их нет, то выбираем доп.)
6. Заголовок для главной карточки
Площадка: Wildberries