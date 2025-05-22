Инфографика для Ozon

Разработана инфографика для карточки товара табурета, предназначенного для использования в SPA-салонах, массажных кабинетах и бьюти-пространствах.
В дизайне учтены ключевые требования маркетплейсов Ozon и Wildberries:
— информативность
— визуальная иерархия
— лаконичный стиль
— понятная демонстрация преимуществ
В работе использованы профессиональные визуальные приёмы:
• Чистый минималистичный фон
• Выделение ключевых характеристик (размеры, материалы, эргономика)
• Инфографические элементы и иконки
• Фокус на товаре и его применении
Данный макет полностью адаптирован под требования маркетплейсов и может быть легко масштабирован под аналогичные товары.