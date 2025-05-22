Инфографика для Ozon

Разработана инфографика для карточки товара табурета, предназначенного для использования в SPA-салонах, массажных кабинетах и бьюти-пространствах.

В дизайне учтены ключевые требования маркетплейсов Ozon и Wildberries:

— информативность

— визуальная иерархия

— лаконичный стиль

— понятная демонстрация преимуществ

В работе использованы профессиональные визуальные приёмы:

• Чистый минималистичный фон

• Выделение ключевых характеристик (размеры, материалы, эргономика)

• Инфографические элементы и иконки

• Фокус на товаре и его применении

Данный макет полностью адаптирован под требования маркетплейсов и может быть легко масштабирован под аналогичные товары.