Инфографика для wildberries

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.

Я дизайнер инфографики для Wildberries.

Создам продающую карточку для вашего товара, которая будет привлекать покупателей.

Сроки выполнения работы: от 1-5 дней (всё зависит от количества работы и не сложности)

Стоимость одного фото с инфографикой - 200₽/шт.

Ссылка на портфолио:https://drive.google.com/drive/folders/1_arHxWufKGd4lWM2LSsP7Rh-6sKufM-O

С удовольствием выполню ваше задание!