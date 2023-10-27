Инфографика для wildberries
Дизайн продукции
Добавлена3 просмотра
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.
Я дизайнер инфографики для Wildberries.
Создам продающую карточку для вашего товара, которая будет привлекать покупателей.
Сроки выполнения работы: от 1-5 дней (всё зависит от количества работы и не сложности)
Стоимость одного фото с инфографикой - 200₽/шт.
Ссылка на портфолио:https://drive.google.com/drive/folders/1_arHxWufKGd4lWM2LSsP7Rh-6sKufM-O
С удовольствием выполню ваше задание!