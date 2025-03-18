Инфографика геля для душа

Привет! Я Настя!
Сделаю классные продающие карточки для вашего товара на Wildberries и OZON!
📌Выполню работу за 1-3 дня, в зависимости от сложности и моей загруженности!
💰Стоимость моих услуг:
🔹Главный слайд 10 BYN/ 290 RUB
🔹Каждый последующий 7 BYN/ 200 RUB
🔹Слайд с размерной сеткой 10 BYN/ 290 RUB
🔹3 правки БЕСПЛАТНО
🔹 Каждая последующая правка 2 BYN/ 60 RUB
❗️Работаю по предоплате 50%
От Вас мне необходимо:
▫️Качественное фото товара (JPEG или PNG)
▫️Полное описание товара, комплектация, для чего используется
▫️Преимущества вашего товара, особые обозначения
▫️Желаемое цветовое решение
▫️Примеры работ, которые вам нравятся
▫️Желаемое количество слайдов
Возможна работа без ТЗ.
❗️Смотреть портфолио: https://t.me/mp_grafica
❗️Для заказа: https://t.me/nastyusha_yaskivets