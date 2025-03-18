Инфографика геля для душа

Привет! Я Настя!

Сделаю классные продающие карточки для вашего товара на Wildberries и OZON!

📌Выполню работу за 1-3 дня, в зависимости от сложности и моей загруженности!

💰Стоимость моих услуг:

🔹Главный слайд 10 BYN/ 290 RUB

🔹Каждый последующий 7 BYN/ 200 RUB

🔹Слайд с размерной сеткой 10 BYN/ 290 RUB

🔹3 правки БЕСПЛАТНО

🔹 Каждая последующая правка 2 BYN/ 60 RUB

❗️Работаю по предоплате 50%

От Вас мне необходимо:

▫️Качественное фото товара (JPEG или PNG)

▫️Полное описание товара, комплектация, для чего используется

▫️Преимущества вашего товара, особые обозначения

▫️Желаемое цветовое решение

▫️Примеры работ, которые вам нравятся

▫️Желаемое количество слайдов

Возможна работа без ТЗ.

❗️Смотреть портфолио: https://t.me/mp_grafica

❗️Для заказа: https://t.me/nastyusha_yaskivets