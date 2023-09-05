Инфографика карточек для маркетплейсов

Современная и минималистичная инфографика для вашего товара!

Суть работы:

1. Учитываю ваши пожелания к дизайну

2. Обрабатываю фото товара (при необходимости)

3. Убираю ненужный фон

4. Добавляю графические элементы, текст, иконки, плашки.

В 1 кворк входит 1 фото с инфографикой

- Работаю в таких программах как Figma

- Предоставляю готовые работы в формате jpg, png, svg pdf (на выбор) в нужном разрешении

p. s. От вас нужен готовый текст, проверенный вами.

Нужно для заказа:

От Вас нужно:

1. Фотографии в хорошем качестве

2. Необходимый текст, который нужно добавить на фото

3. Примеры оформления других товаров, ссылки (если есть)

4. Общие пожелания к дизайну (цвет, шрифт, итд. )

5. Размер фото или название площадки куда будете загружать фото :)