Инфографика карточек для маркетплейсов
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Современная и минималистичная инфографика для вашего товара!
Суть работы:
1. Учитываю ваши пожелания к дизайну
2. Обрабатываю фото товара (при необходимости)
3. Убираю ненужный фон
4. Добавляю графические элементы, текст, иконки, плашки.
В 1 кворк входит 1 фото с инфографикой
- Работаю в таких программах как Figma
- Предоставляю готовые работы в формате jpg, png, svg pdf (на выбор) в нужном разрешении
p. s. От вас нужен готовый текст, проверенный вами.
Нужно для заказа:
От Вас нужно:
1. Фотографии в хорошем качестве
2. Необходимый текст, который нужно добавить на фото
3. Примеры оформления других товаров, ссылки (если есть)
4. Общие пожелания к дизайну (цвет, шрифт, итд. )
5. Размер фото или название площадки куда будете загружать фото :)