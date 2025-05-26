Инфографика карточек товаров на маркет плейсы

Создание привлекательной и информативной инфографики для карточек товаров на маркет плейсах. Я гарантирую разработку уникального и соответствующего бренду дизайна инфографики для каждой карточки товара. Анализ целевой аудитории и особенностей продукта для создания наиболее эффективной визуальной коммуникации. Визуализация технических характеристик, преимуществ и способов применения товара. Подбор подходящих иконок, шрифтов и цветовых решений, соответствующих стилю бренда. Оптимизация инфографики для различных разрешений и устройств. Соблюдение требований и рекомендаций маркет плейсов к размеру и формату изображений. Внесение правок и корректировок в соответствии с отзывами и пожеланиями заказчика. Соблюдение сроков выполнения задач.