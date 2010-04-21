Художественная розетка для паркета "Сказочный узор
Добавлена522 просмотра
15 лет назад
Задание-создать художественную розетку -не имеющую аналогов
для достижения более конкретной натуральности идеи использовались
некоторые векторные клипарты- в итоге которые были переделаны-и составлен грамотный узор.
На сегодняшний день даная розека полностю подготовлена к порезке на фрезерно граверном станке...
Розробатывалась для презентации директору ООО "Едельвейс-Крестмонт" (паркетный завод) Дорогуцкому И.
Визуализация художественной розетки для паркета с илюзией натуральности.
Асоциация-с фотографией высокого качества...
Используемые породы дерева для анимации и визуализации
мербау
дуб натур
амарант
платан
ясень и др