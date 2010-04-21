Художественная розетка для паркета "Сказочный узор

Задание-создать художественную розетку -не имеющую аналогов

для достижения более конкретной натуральности идеи использовались

некоторые векторные клипарты- в итоге которые были переделаны-и составлен грамотный узор.

На сегодняшний день даная розека полностю подготовлена к порезке на фрезерно граверном станке...

Розробатывалась для презентации директору ООО "Едельвейс-Крестмонт" (паркетный завод) Дорогуцкому И.

Визуализация художественной розетки для паркета с илюзией натуральности.

Асоциация-с фотографией высокого качества...

Используемые породы дерева для анимации и визуализации

мербау

дуб натур

амарант

платан

ясень и др