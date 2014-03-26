Кофейная карта для "Hi Fi Bar"

Добавлена
10 лет назад
173 просмотра
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Создание макета по этапам от и до:

  • Курирование фотосъемки продукта;
  • Цветокоррекция и обработка фотографий для печати;
  • Разработка и верстка макета.
  • Подготовка к печати