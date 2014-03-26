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Кофейная карта для "Hi Fi Bar"
Дизайн продукции
Добавлена
10 лет назад
173 просмотра
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание макета по этапам от и до:
Курирование фотосъемки продукта;
Цветокоррекция и обработка фотографий для печати;
Разработка и верстка макета.
Подготовка к печати
1500x1476
1 МБ
Анастасия
karlova
Была
10 лет назад
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