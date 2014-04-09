Концепт дизайна упаковки чая «Teabreeze»

Моя задача состояла в целом в предложении альтернативного варианта дизайна баночки чая. Общая утвержденная концепция в дальнейшем будет переноситься на линейку чайной коллекции.

Основной задачей дизайна баночки чая основывалась на использовании персонажей и элементов работ Е. Гапчинской. Баночка в конечном итоге должна получиться подарочной и после употребления чая должна служить ее владельцу как декоративный элемент. Именно по этому в своем дизайне основной акцепт был сделан на иллюстрацию, второстепенный — на название.