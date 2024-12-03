Красивая инфографика для карточек товаров

Создаю инфографику для маркетплейсов Wildberries, OZON, Яндекс маркет

Подхожу к задаче ответственно, чтобы нравилось обеим сторонам. Делаю глубокую многослойную проработанную картинку. Люблю работать в стиле реализм и минимализм, вместе с тем, могу воплотить и другие идеи.

3 бесплатные правки (незначительные, которые не надо начитать заново)

от Вас:

- тз:

- расписать текст карточки

- указать размер (ориентация вертикально, горизонтально)

- предоставить качественное фото товаров с разных ракурсов (если есть)

- прислать ориентир карточек или примеры

- указать лимиты по времени