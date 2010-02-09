Квартальный календарь управы Обручевского района

Футуристический стиль календаря, призван вызвать акцент на прогресс, отображенный на фотографиях. Каждый из календарных блоков, лежащий на широкой подложке, представляет собой, стеклянную пластину. На нее спроецирован календарь на конкретный месяц, слайд с фотографией одного из объектов района, и его координаты/описание (в зависимости от объекта). Кадр с фото, и дисплей с адресом, разделены рельефным контуром увеличительного стекла. По замыслу, увеличительное стекло сенсорное, и реагирует на прикосновение, которым и вызывается поиск адреса объекта. Эта идея пришла из оригинального концепта, так как изначально он не задумывался как квартальный календарь, и был, лишь, адаптирован под него. Пирамидальное расположение фотографий было изготовлено по требованию заказчика.