Линейка мороженого «Заморожений йогурт»

В дизайн-студии РА «Doris Advertising» мною был разработан дизайн линейки мороженого «Заморожений йогурт». Дизайн должен быть веселым, ярким и запоминающимся. Ключевым элементом в дизайне был выбран полосатый фон, который смог выделить эту линейку мороженого среди другой продукции.