Логотип для компании "Sky Drive"

Моей задачей было создать логотип для облачного хранилища "Sky Drive". Особых указаний от заказчика не поступало, поэтому эта работа - полностью моя разработка с нуля. В качестве основного элемента был выбран знак загрузки, внутри которого разноцветная надпись "Sky", а под ним, немного левее, - "Drive".