-Сделал карточку раньше срока!



-Мой клиент попросил меня сделать ему карточку для лопаты



-Я долго думал какой фон подобрать. В конце концов остановил свой выбор на огороде, потому что это место, в котором чаще всего используется лопата. Да и у многих это орудие труда ассоциируется именно с огородом



-После того как клиент скинул необходимые материалы, я начал работать. Мне было сложно решить, что станет изюминкой для данной карточки. В итоге я решил сделать как можно больше взаимодействий объектов и надписей друг с другом. Так, лопата немного залезает на фразу ”штыковая”, а листья заполняют пространство возле плашки с текстом



-Я так увлёкся созданием карточки, что не заметил как сделал её раньше обещанного



-По итогу работа получилась пестрой и динамичной. Клиент остался доволен.



P. S. 10 см - это много?