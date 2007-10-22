Maddy life inside focus лицевая часть обложки cd

четвертый диск студии mostbadart

название: maddy life inside focus (maddy жизнь в фокусе)

обьем: 4 арт видео; 20 фотоапгрейдов; 60 фото

интерфейс: английский; французский

описание:первый некомерческий (подарочный) диск выполнен в нехарактерном для студии стиле, но тем не мение не уступающем в качестве предыдущей продукции, диск имеет своё меню (расширенное) , проигрователь медиа, сладшоу, броузер, набор обоев, набор скринсейверов; фотогалерея

защита: защищен паролем, триал пользование 10 дней

тираж: 5 экз