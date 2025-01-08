Я допомагаю створювати стильні та функціональні меню для ресторанів, кафе, барів чи доставки. Моєю метою є зробити меню не лише зручним, але й привабливим для ваших гостей.

Що я пропоную:

Дизайн меню: Інтуїтивно зрозуміле розташування страв і напоїв. Використання стильного дизайну, що підкреслює атмосферу вашого закладу. Різні формати: друковані меню, меню для планшетів чи соцмереж.

Креативні рішення: Додавання ілюстрацій, фотографій страв або спеціальних акцентів. Унікальний дизайн, що підходить саме вашому бренду.

Коригування існуючого меню: Оновлення інформації, змінення стилю чи додавання нових страв.



Чому варто звернутися до мене?

Індивідуальний підхід до кожного проєкту.

Готовність працювати з будь-якими ідеями та концепціями.

Швидке виконання та якісний результат.

Ваше меню стане головною візитівкою вашого закладу! Звертайтеся, і ми разом створимо щось дійсно унікальне.