Я допомагаю створювати стильні та функціональні меню для ресторанів, кафе, барів чи доставки. Моєю метою є зробити меню не лише зручним, але й привабливим для ваших гостей.
Що я пропоную:
Дизайн меню:
Інтуїтивно зрозуміле розташування страв і напоїв.
Використання стильного дизайну, що підкреслює атмосферу вашого закладу.
Різні формати: друковані меню, меню для планшетів чи соцмереж.
Креативні рішення:
Додавання ілюстрацій, фотографій страв або спеціальних акцентів.
Унікальний дизайн, що підходить саме вашому бренду.
Коригування існуючого меню:
Оновлення інформації, змінення стилю чи додавання нових страв.
Чому варто звернутися до мене?
Індивідуальний підхід до кожного проєкту.
Готовність працювати з будь-якими ідеями та концепціями.
Швидке виконання та якісний результат.
Ваше меню стане головною візитівкою вашого закладу! Звертайтеся, і ми разом створимо щось дійсно унікальне.