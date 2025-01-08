Меню

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4 месяца назад
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Я допомагаю створювати стильні та функціональні меню для ресторанів, кафе, барів чи доставки. Моєю метою є зробити меню не лише зручним, але й привабливим для ваших гостей.

Що я пропоную:

  • Дизайн меню:

    • Інтуїтивно зрозуміле розташування страв і напоїв.

    • Використання стильного дизайну, що підкреслює атмосферу вашого закладу.

    • Різні формати: друковані меню, меню для планшетів чи соцмереж.

  • Креативні рішення:

    • Додавання ілюстрацій, фотографій страв або спеціальних акцентів.

    • Унікальний дизайн, що підходить саме вашому бренду.

  • Коригування існуючого меню:

    • Оновлення інформації, змінення стилю чи додавання нових страв.

Чому варто звернутися до мене?

  • Індивідуальний підхід до кожного проєкту.

  • Готовність працювати з будь-якими ідеями та концепціями.

  • Швидке виконання та якісний результат.

Ваше меню стане головною візитівкою вашого закладу! Звертайтеся, і ми разом створимо щось дійсно унікальне.