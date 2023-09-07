Меню ресторанчиков/Restaurant menu
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Предпочитаю забывать во время работы, что я Создатель.
Представляю, что я сама пойду ужинать в ресторан с таким меню! Хочется перелистывать и вглядываться с приятно эстетическим чувством в каждый листочек созданного меню !
I prefer to forget while working that I am the Creator. I imagine that I myself will go to dinner in a restaurant with such a menu! I would like to leaf through and peer with a pleasant aesthetic sense into each leaflet of the created menu!