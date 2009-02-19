Мишка сидит
Дизайн продукции
Добавлена326 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Эксклюзивные изделия ручной работы в стиле пэчворк.
Куклы, сумки, косметички, предметы интерьера, подушки, чехлы для мебели,
декоративные объемные вазы и шкатулки, чехлы для мобильных телефонов, чехлы для флешек,
украшения, элементы одежды.
Фантазия бегранична!
Выполняю работы на заказ.
Ткачева Наталья Николаевна
8-926-108-07-45