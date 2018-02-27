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Набросок упаковки.
Первая картинка,
купленная на стоке по лицензии.
Далее, утвержденная упаковка до правок.
Объем работы: моя идея, прорисовка элементов,
размещение элементов
на развертке упаковки,
работа с текстом, композиция,
цветовое решение, визуализация коробки.
И картинки, отрисованные в иллюстраторе
для инструкции (10 страниц).