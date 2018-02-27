Набросок упаковки

Добавлена
6 лет назад
459 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Набросок упаковки.

Первая картинка,

купленная на стоке по лицензии.

Далее, утвержденная упаковка до правок.

Объем работы: моя идея, прорисовка элементов,

размещение элементов

на развертке упаковки,

работа с текстом, композиция,

цветовое решение, визуализация коробки.

И картинки, отрисованные в иллюстраторе

для инструкции (10 страниц).