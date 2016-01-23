Новогодняя упаковка конфет

Добавлена
8 лет назад
159 просмотров
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Разработка концепции, графики и конструкции для новогодней упаковки конфет для детей - "Инопланетный корабль". 

Созданная графика включает в себя:

- 4 персонажа в полный рост (используется в правилах игры, приложенной к упаковке);

- изображение лиц четырех персонажей (размещаются за "иллюминатором" в упаковке), в качестве маскарадной маски для детей;

- графику для поверхности "корабля"