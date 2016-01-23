Новогодняя упаковка конфет

Разработка концепции, графики и конструкции для новогодней упаковки конфет для детей - "Инопланетный корабль".

Созданная графика включает в себя:

- 4 персонажа в полный рост (используется в правилах игры, приложенной к упаковке);

- изображение лиц четырех персонажей (размещаются за "иллюминатором" в упаковке), в качестве маскарадной маски для детей;

- графику для поверхности "корабля"