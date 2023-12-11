Обкладинка для книги Насті Мельниченко #ЯНеБоюсьСказати

Обкладинка книги Насті Мельниченко «Я не боюсь сказати». Книга написана Настею після започаткованого нею флешмобу з такою ж назвою: учасники публікували свої історії про важкий досвід з особистого життя щодо насильства та експлуатації. Усі історії містили хештег — #янебоюсьсказати. Обкладинка — це збільшений рідкокристалічний екран, на якому написано хештег флешмобу — символ початку відвертої розповіді.