Обложка для книги/фанфика

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Ранее , а именно три года назад, я увлеклась фотошопом и для развития своих навыков делала обложки для фанфиков в группе по интересам. Представленные работы  я делала опираясь на свой вкус,  в том случае, если "заказчик" не высказывал никаких конкретных пожеланий, не скидывал цветовую гамму и в целом, пример того, что он хочет видеть на обложке. В представленных обложках чаще всего использовались фотографии из открытых источников, а так же фотографии актёров/моделей по причине того, что "заказчики" просили, чтобы именно эти лица были на обложке т.к. фигурируют в рассказе или по иным причинам. Работы выполнены в программе Adobe Photoshop CS6, в которой у меня есть неплохие навыки и большой опыт использования. 