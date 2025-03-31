Обработка фото товаров

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👋 Доброго времени суток!

Меня зовут Артём, и я — опытный специалист по обработке изображений в Photoshop.

Предлагаю профессиональную обработку фотографий ваших товаров для маркетплейсов, сайтов или соцсетей. Сделаю ваши снимки яркими, аккуратными и привлекательными для покупателей! Берусь за нестандартные задачи, так что любые ваши идеи — от простых до самых креативных — будут воплощены с удовольствием 🔥 

Почему стоит выбрать меня?

✅ Качество и подход: Каждую фотографию обрабатываю с вниманием к деталям, чтобы товар выглядел идеально.

✅ Скорость: Работаю оперативно, соблюдая оговоренные сроки, без потери качества.

✅ Индивидуальность: Учитываю особенности вашего бренда и требования площадки, чтобы фото выделялись среди конкурентов.

Что входит в услугу?

• 1 обработанное фото + 2 бесплатные правки.

• Размер: Подходит для маркетплейсов (например, 1000x1000 px или по вашим требованиям).

• Срок выполнения: 1-2 дня.

• Коррекция цвета и света.

• Удаление фона, дефектов или лишних объектов.

• Добавление фона и объектов, теней, отражений или других эффектов по желанию.

Нужно для заказа:

1️⃣  Исходные фотографии товара (или ссылки на них).

2️⃣ Примеры обработки от конкурентов/коллег или описание желаемого результата с референсами.

3️⃣​​​​​​​ Пожелания по стилю, цветам или деталям (если есть).