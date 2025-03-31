Обработка фото товаров

👋 Доброго времени суток!
Меня зовут Артём, и я — опытный специалист по обработке изображений в Photoshop.
Предлагаю профессиональную обработку фотографий ваших товаров для маркетплейсов, сайтов или соцсетей. Сделаю ваши снимки яркими, аккуратными и привлекательными для покупателей! Берусь за нестандартные задачи, так что любые ваши идеи — от простых до самых креативных — будут воплощены с удовольствием 🔥
Почему стоит выбрать меня?
✅ Качество и подход: Каждую фотографию обрабатываю с вниманием к деталям, чтобы товар выглядел идеально.
✅ Скорость: Работаю оперативно, соблюдая оговоренные сроки, без потери качества.
✅ Индивидуальность: Учитываю особенности вашего бренда и требования площадки, чтобы фото выделялись среди конкурентов.
Что входит в услугу?
• 1 обработанное фото + 2 бесплатные правки.
• Размер: Подходит для маркетплейсов (например, 1000x1000 px или по вашим требованиям).
• Срок выполнения: 1-2 дня.
• Коррекция цвета и света.
• Удаление фона, дефектов или лишних объектов.
• Добавление фона и объектов, теней, отражений или других эффектов по желанию.
Нужно для заказа:
1️⃣ Исходные фотографии товара (или ссылки на них).
2️⃣ Примеры обработки от конкурентов/коллег или описание желаемого результата с референсами.
3️⃣ Пожелания по стилю, цветам или деталям (если есть).