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Обучающие карты для детей "Солнечная система"
Дизайн продукции
Добавлена
6 лет назад
147 просмотров
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Карты выполнены в акварельном стиле на плотном дизайнером картоне
заламинированы
24 шт.
1000x800
2 МБ
1000x855
708 КБ
Ольга
Postnikova_Olha
Была
5 месяцев назад
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