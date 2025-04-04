Оформление карточек для маркетплейсов - больше продаж
Хотите, чтобы ваши товары выделялись среди конкурентов и приносили больше продаж? Тогда вам нужно качественное и привлекательное оформление карточек товаров!
Я – профессиональный графический дизайнер, который знает, как сделать красивую, информативную и продающую инфографику для маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет и других).
Что я предлагаю?
- Дизайн карточек товаров с учётом трендов маркетплейсов
- Продающая инфографика с акцентом на ключевые преимущества товара
- Чёткие и читаемые характеристики
- Использование психологии цвета и привлекающих внимание элементов
- Высокое качество изображений
Что вы получите?
- Увеличение конверсии и доверия к вашему товару
- Больше просмотров и кликов
- Рост продаж и прибыли
Почему стоит выбрать меня?
- Опыт более 2 лет в графическом дизайне
- Работаю в Figma и Photoshop
- Глубоко анализирую конкурентов, чтобы сделать карточки лучше
- Гарантия доработок – пока результат не устроит вас на 100%
Готов к сотрудничеству! Оставьте заявку, и я сделаю карточку, которая привлечёт внимание и увеличит продажи!