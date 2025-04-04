Оформление карточек для маркетплейсов - больше продаж

Хотите, чтобы ваши товары выделялись среди конкурентов и приносили больше продаж? Тогда вам нужно качественное и привлекательное оформление карточек товаров!

Я – профессиональный графический дизайнер, который знает, как сделать красивую, информативную и продающую инфографику для маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет и других).

Что я предлагаю?

- Дизайн карточек товаров с учётом трендов маркетплейсов

- Продающая инфографика с акцентом на ключевые преимущества товара

- Чёткие и читаемые характеристики

- Использование психологии цвета и привлекающих внимание элементов

- Высокое качество изображений

Что вы получите?

- Увеличение конверсии и доверия к вашему товару

- Больше просмотров и кликов

- Рост продаж и прибыли

Почему стоит выбрать меня?

- Опыт более 2 лет в графическом дизайне

- Работаю в Figma и Photoshop

- Глубоко анализирую конкурентов, чтобы сделать карточки лучше

- Гарантия доработок – пока результат не устроит вас на 100%

Готов к сотрудничеству! Оставьте заявку, и я сделаю карточку, которая привлечёт внимание и увеличит продажи!