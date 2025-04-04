Оформление сообщества вконтакте для кондитерской фабрики

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месяц назад
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Оформление сообщества ВКонтакте для кондитерской фабрики

Для кондитерской фабрики я разработал полное оформление сообщества ВКонтакте, включая:

  • Обложку для ПК — яркая и привлекательная, с фокусом на продукцию фабрики и аппетитные элементы, создающие позитивное восприятие бренда.

  • Аватар — компактный и запоминающийся, в котором отображен логотип фабрики или элемент, связанный с фирменным стилем.

  • Обложку для мобильной версии — адаптированную версию обложки для мобильных устройств, с учетом ограничений по размерам, сохраняя при этом целостность визуального восприятия.

Целью было создать гармоничное оформление, которое подчеркивает качество и вкус продукции, а также привлечет внимание к кондитерской фабрике. Благодаря единому визуальному стилю, оформление стало узнаваемым и способствовало росту вовлеченности подписчиков.