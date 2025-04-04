Оформление сообщества ВКонтакте для кондитерской фабрики

Для кондитерской фабрики я разработал полное оформление сообщества ВКонтакте, включая:

Обложку для ПК — яркая и привлекательная, с фокусом на продукцию фабрики и аппетитные элементы, создающие позитивное восприятие бренда.

Аватар — компактный и запоминающийся, в котором отображен логотип фабрики или элемент, связанный с фирменным стилем.