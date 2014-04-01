Открытка для выставки Edelveis

К началу крупной текстильной выставки во Франкфурт-на-Майне (Германия) для компании Edelveis в студии iStar разработали целую концепцию подачи продукта и представление торговой марки на рынке вцелом.

Одним из направлений деятельности компании является производство полиэфирного волокна. Конечный продукт на вид напоминает шерсть – отсюда и родилась идея подачи материала. Для выставки помимо буклетов, раздаточных листовок, блокнотов дизайнеры студии отрисовали иллюстрации трех знаменитых овечек из мультфильма, которые украсили презентационные открытки и тантамареску.

Открытки предназначены для демонстрации материала, выпускаемого Edelveis. В центре каждой открытки сделана специальная высечка (как раз на иллюстрации шерсти овцы), в которую продевается волокно, имитирующая шерсть овечки.

Волокно Edelveis выпускается различных цветов и с различными характеристиками. Поэтому, чтобы выделить каждый вид продукции, фон для овечек на открытках заполнен корпоративными цветами – оранжевым, зеленым и синим.

http://istardesign.com/ru/project/otkryitka-dlya-vyistavki-edelveis