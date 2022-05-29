Panfri. Производитель снеков.

ЗАДАЧА: разработать дизайн-концепцию упаковки для гренок и сухариков.

РЕШЕНИЕ: миссия Panfri – доказать, что быстрый перекус может быть вкусным и полезным. Ценность бренда – забота о здоровье потребителей, поэтому используются натуральные продукты и специи, инновационные технологии, внедряется контроль качества на каждом этапе производства снеков. Мы транслировали ценность бренда креативно, воздействуя на положительные эмоции. Из основных вкусовых ингредиентов и снека мы создали веселых персонажей, которые ведут забавные диалоги. Основная идея упаковки Panfri – показать, что можно одновременно бороться с голодом и скукой.

РАБОТА АГЕНТСТВА: разработка концепции упаковки, создание персонажа, креативный копирайтинг.

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