Печенье и десерты "Formel de Caramel" (упаковка)
Задача:
создать упаковку для нового бренда печенья и зефира с карамелью от компании «Слада».
Решение:
Formel de Caramel - серия изысканных десертов, приготовленных для ценителей сладкого по рецептам лучших кондитеров Европы.
Отличительной чертой линейки является использование натуральной карамели, созданной по традиционным французским рецептам из тщательно отобранных натуральных ингредиентов — классическая формула, изобретенная сотни лет назад. Отсюда родился образ изысканного десерта, позиционирующий новую линейку продуктов как эталон кондитерского мастерства.
Дизайн упаковки отличается своей взвешенностью, точностью и характерностью для категории сладких десертов, используются теплые карамельные цвета. Для привлечения внимания к упаковке был использован необычный графический прием: для более четкой связи десертов с карамелью название на упаковке было буквально написано свежесваренной карамелью.
Разнообразие ингредиентов, неповторимый вкус сливочной карамели в сочетании с нежнейшим воздушным зефиром, сдобным или хрустящим печеньем – истинное наслаждение для настоящих гурманов.
Разработано в штате агентства Brandiziac.