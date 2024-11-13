Печенье и десерты "Formel de Caramel" (упаковка)

Задача:

создать упаковку для нового бренда печенья и зефира с карамелью от компании «Слада».

Решение:

Formel de Caramel - серия изысканных десертов, приготовленных для ценителей сладкого по рецептам лучших кондитеров Европы.

Отличительной чертой линейки является использование натуральной карамели, созданной по традиционным французским рецептам из тщательно отобранных натуральных ингредиентов — классическая формула, изобретенная сотни лет назад. Отсюда родился образ изысканного десерта, позиционирующий новую линейку продуктов как эталон кондитерского мастерства.

Дизайн упаковки отличается своей взвешенностью, точностью и характерностью для категории сладких десертов, используются теплые карамельные цвета. Для привлечения внимания к упаковке был использован необычный графический прием: для более четкой связи десертов с карамелью название на упаковке было буквально написано свежесваренной карамелью.

Разнообразие ингредиентов, неповторимый вкус сливочной карамели в сочетании с нежнейшим воздушным зефиром, сдобным или хрустящим печеньем – истинное наслаждение для настоящих гурманов.

Разработано в штате агентства Brandiziac.