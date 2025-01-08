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Я займаюся розробкою стильних і привертаючих увагу плакатів для різних цілей: реклами, заходів, промоцій чи декору.
Що я пропоную:
Рекламні плакати:
Яскраві дизайни для презентації ваших акцій, продуктів чи послуг.
Адаптація до цільової аудиторії та платформи (друк або цифровий формат).
Плакати для заходів:
Унікальний дизайн для концертів, виставок, семінарів або святкувань.
Стиль, що відповідає тематиці події та підкреслює її атмосферу.
Декоративні плакати:
Оригінальні ілюстрації чи дизайни для інтер’єрів або подарунків.
Макети для друку високої якості.