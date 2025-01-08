Постери

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4 месяца назад
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Black Illustration Halloween Party Flyer Portrait.png
Funny Halloween Party Invitation.png
Colorful Illustrated Halloween Party Invitation Portrait.png
Yellow & Beige Illustration Halloween Flyer.png
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RUM Poster.png
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Я займаюся розробкою стильних і привертаючих увагу плакатів для різних цілей: реклами, заходів, промоцій чи декору.

Що я пропоную:

  • Рекламні плакати:

    • Яскраві дизайни для презентації ваших акцій, продуктів чи послуг.

    • Адаптація до цільової аудиторії та платформи (друк або цифровий формат).

  • Плакати для заходів:

    • Унікальний дизайн для концертів, виставок, семінарів або святкувань.

    • Стиль, що відповідає тематиці події та підкреслює її атмосферу.

  • Декоративні плакати:

    • Оригінальні ілюстрації чи дизайни для інтер’єрів або подарунків.

    • Макети для друку високої якості.